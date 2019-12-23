Брокеры со следующего года будут обязаны исполнять поручения клиентов на лучших условиях — это предусматривается законом о совершенствовании регулирования брокерской деятельности. Документ, защищающий имущественные права инвесторов и создающий условия для развития института финансовых посредников, одобрен Советом Федерации, сообщается на сайте Банка России.

Закон устанавливает, что при отсутствии указаний клиента относительно параметров сделки брокер должен действовать в его интересах и выбирать наиболее выгодные для клиента параметры: лучшую цену актива, минимальные трансакционные издержки, надежных контрагентов. «Брокер должен исполнить сделку по лучшей цене, даже если клиент не указал сделку в поручении», — поясняет директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России Лариса Селютина.

Документ также учитывает новые практики профессиональных участников рынка ценных бумаг. В частности, закон регулирует такой способ исполнения брокером поручений клиентов, как интернализация — заключение сделок брокером от своего имени и за свой счет в интересах клиента с одновременным заключением зеркальных сделок с этим клиентом. Вводится обязанность брокера совершать зеркальные сделки по цене сделки, совершенной за его счет. Также установлены особые правила для автоследования, запрещающие взимать вознаграждение за каждую сделку, совершенную в рамках такой услуги.

Законопроект вводит новую обязанность брокера по предоставлению клиенту информации, необходимой для принятия инвестиционного решения. Сейчас такую информацию предоставляют наиболее ответственные финансовые посредники. С принятием закона подобную практику должны будут внедрить все брокеры.

Начиная с 2021 года спектр активов, которые брокер может принимать от клиента для обеспечения маржинальных сделок, будет расширен за счет включения в него иностранной валюты и драгоценных металлов. Их можно будет также зачислять на специальный брокерский счет, что будет гарантировать защиту от взыскания по долгам брокера. «Кроме того, драгоценные металлы можно… зачислять на индивидуальные инвестиционные счета», — добавляет Селютина.

«По нашему мнению, указанные сервисы сделают брокерский бизнес более привлекательным и будут способствовать его развитию», — отмечает она.



Также закон дает возможность применять пропорциональное регулирование профучастников при создании системы внутреннего контроля. Сейчас законодательство не предусматривает в этой области дифференцированного подхода в зависимости от масштаба деятельности и характера совершаемых операций, и компании подчас несут излишнюю регуляторную нагрузку.