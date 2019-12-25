«Рокетбанк» сохранит нулевую комиссию на переводы в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

«Мы не планируем вводить комиссию за мгновенные переводы в СБП. В конце года этот сегмент переводов показал уверенный рост, в связи с чем мы собираемся большую часть трафика в новом году перенаправить в пользу системы, а не обычных карточных переводов», — прокомментировал руководитель департамента финансов и анализа данных «Рокетбанка» Алексей Кудиш.

С 1 января 2020 года вступают в силу тарифы Центрального банка на переводы в СБП.