ЦБ установил официальные курсы валют на 27 декабря.

Курс доллара повысился на 5,12 копейки, составив 61,7676 рубля (61,7164 рубля на 26 декабря). Курс евро увеличился на 9,38 копейки, до 68,5003 рубля (68,4065 рубля на 26 декабря).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 12:14 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 61,76 рубля (минус почти 9 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 68,5 рубля (минус 18 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 61,72—61,86 рубля за доллар и 68,42—68,56 рубля за евро.