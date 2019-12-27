В открытом доступе в 2019 году оказалось более 14 млрд записей пользовательских данных по всему миру, что вдвое больше, чем в 2018-м, пишут «Известия» . Об этом рассказали аналитики компании InfoWatch. Во всем мире количество зарегистрированных утечек закрытой информации из коммерческих компаний и государственных организаций выросло примерно на 10% по сравнению с 2018 годом. В России число подобных инцидентов за 2019 год выросло более чем на 40%, а количество скомпрометированных записей персональных данных — примерно в шесть раз, составив порядка 170 млн.

По данным издания, количество скомпрометированных данных в банковской сфере составляет примерно 1 млн — менее 1% от общего числа скомпрометированных персональных и платежных данных. Такой показатель обусловлен тем, что российские банки способны обеспечить высокую степень информационной безопасности.

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По сведениям аналитиков InfoWatch, за минувший год также значительно выросла доля умышленных нарушений — примерно две трети утечек в мире были организованы преднамеренно. В России доля таковых составила 40%. Если в 2018-м около половины зарегистрированных сливов произошли в результате действий рядовых сотрудников, а 40% были спровоцированы хакерами и другими злоумышленниками, то в 2019 году на первый план вышли утечки по вине хакеров. В России доля хакерских преступлений составила менее 20%, а доминирующим типом нарушителей стали рядовые сотрудники — их действия спровоцировали более 70% утечек информации.

Примерно 75% всех утечек приходятся на компрометацию персональных данных. Это на 5% выше, чем в прошлом году. Сократились доли утечек платежной информации, а также государственных секретов. Значительно выросло количество утечек данных электронной почты, что главным образом связано с популярностью у злоумышленников фишинговых атак на компании.

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По прогнозам специалистов экспертно-аналитического центра InfoWatch, в 2020 году доля умышленных утечек информации будет только расти. Эксперты считает, что в новом году хакерские группировки, спонсируемые отдельными государствами, будут активнее охотиться как за информацией, составляющей государственную тайну, так и за сверхценными коммерческими сведениями. Объемы хранящейся личной информации постоянно растут, соответственно, возникает опасность утечек особо чувствительных данных, в частности биометрических или медицинских, пояснили эксперты.