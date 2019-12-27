Российские фондовые индексы в пятницу начали торги с положительной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,14% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 035,9 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился так же на 0,21% и равнялся 1 538,05 пункта.

Российские рынки открылись в плюсе на фоне позитивного закрытия американских площадок, роста азиатских индексов, отмечают аналитики ITI Capital.

«Оптимизма участникам рынка придают улучшение ожиданий по темпам роста экономики и скорое подписание документов по первой части сделки между Китаем и США. Нефть продолжает дорожать на фоне новостей о торговом соглашении и рекордном сезонном потребительском спросе в США во время праздников», — говорится в обзоре экспертов.