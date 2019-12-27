Рубль укрепился к доллару и ослаб к евро по итогам основной валютной сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,09 рубля, что примерно на 13 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил около 69,32 рубля (плюс 26 копеек).

С начала сессии было проведено более 29 тыс. сделок с долларом на сумму почти 2,3 млрд долларов и свыше 11 тыс. сделок с евро на 605 млн евро, диапазоны котировок составили 61,8—62,21 рубля за доллар и 68,81—69,39 рубля за евро.



Рассуждая о возможных причинах укрепления рубля к доллару в пятницу, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова указывает, что «все налоговые платежи, на которые можно было бы списать рублевое укрепление, уже состоялись, спрос на нацвалюты умеренный. Внешних факторов поддержки рубля не так много; нефть торгуется рядом c 67 долларами и динамики демонстрирует мало». «Это значит, что рубль все так же спекулятивно волатилен и переоценен рынком», — заключает эксперт.