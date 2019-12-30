Банк России внедряет новый подход к оценке банками кредитного риска. Это позволит в целом высвободить капитал банков и обеспечить дополнительные возможности для кредитования реального сектора экономики, отмечается в сообщении регулятора.

Как уточняется, новый подход предусматривает расчет нормативов по классам контрагентов, а не по группам активов (I—V группы).

В инструкции Банка России выделяется категория заемщиков «инвестиционный класс» с пониженным коэффициентом риска 65% (в настоящее время 100%) при отнесении их к I или II категории качества в целях формирования резервов и допуска ценных бумаг заемщика к торгам на организованном рынке.

Оценка риска по требованиям к банкам будет зависеть от отнесения банков к классам исходя из уровня их кредитоспособности, а также соблюдения ими обязательных нормативов и минимальных значений надбавок к нормативам достаточности капитала банка.

Устанавливается пониженный коэффициент риска в 85% по требованиям к субъектам малого и среднего предпринимательства, оцениваемым на индивидуальной основе, с сохранением действующего коэффициента риска 75% для МСП, оцениваемых на портфельной основе.

При кредитовании корпоративных заемщиков выделяется класс «специализированное кредитование» с дифференцированными коэффициентами риска в зависимости от типа специализированного кредитования (проектное, объектное или товарно-сырьевое финансирование), а для проектного финансирования — в зависимости от фазы проекта (инвестиционная фаза или фаза эксплуатации) и уровня его кредитоспособности (слабый, удовлетворительный, достаточный, высокий).

По проектам, реализуемым в рамках механизма проектного финансирования на базе «ВЭБ.РФ», в инвестиционной фазе в течение двух лет (до конца 2021 года) повышенный коэффициент риска 130% применяться не будет.

Выделен класс гарантий исполнения нефинансовых обязательств (например, тендерные гарантии, гарантии в пользу таможенных и налоговых органов) с коэффициентом кредитной конверсии 0,5 (вместо 1).

Более высокие коэффициенты риска (вместо действующего коэффициента в 150%) будут применяться к вложениям в некотируемые акции (доли) юридических лиц: в размере 400% — к краткосрочным спекулятивным вложениям, 250% — к прочим вложениям (с установлением переходного периода в пять лет). Установлен повышенный коэффициент риска в 150% по дефолтным кредитам в необеспеченной части (без обеспечения, признаваемого в целях снижения кредитного риска), в случае если расчетный резерв на возможные потери по ним составляет менее 20%, с отсрочкой вступления в силу до 1 января 2021 года. Увеличен коэффициент риска с действующей величины 150% до 200% по ссудам, выданным с 1 января 2020 года и использованным заемщиками для вложений в уставные капиталы других юридических лиц.

Отменен норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1).

В течение года банки смогут по своему выбору как продолжать осуществлять расчет нормативов по инструкции Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И «Об обязательных нормативах банков», так и применять новый финализированный подход (с уведомлением регулятора в случае применения нового подхода).



Инструкция зарегистрирована Министерством юстиции РФ и вступает в силу с 1 января 2020 года, за исключением отдельных норм, увеличивающих коэффициенты риска по активам, которые вступают в силу с отсрочкой.

