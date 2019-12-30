Наталья Дудина назначена старшим вице-президентом — руководителем блока HR Сбербанка. Старший вице-президент Сбербанка Юлия Чупина продолжит курировать блок HR и руководить блоком «Стратегия и развитие», уточняется в сообщении кредитной организации.

Дудина присоединилась к команде Сбербанка в сентябре 2016 года. В июне 2017-го была назначена на должность старшего управляющего директора по бизнес-партнерству HR, а с декабря 2018 года исполняла обязанности руководителя блока.

«За прошедший год блок HR продолжил выполнять задачи, заложенные в стратегии-2020, в том числе по выводу HR-сервисов онлайн, созданию инструментов планирования карьеры и программ переобучения для разных категорий сотрудников; сделаны улучшения в программах страхования сотрудников», — говорится в релизе Сбербанка.

В числе прочего сообщается, что при активном участии Сбербанка приняты поправки в Трудовой кодекс РФ, позволяющие в 2020 году реализовать проект по электронным трудовым книжкам.

«Перед командой блока стоят задачи по созданию собственной HR-платформы, развитию функции управления персоналом в компаниях экосистемы и HR-аналитики, а также по подготовке планов дальнейшего развития HR. Наталья проявила себя как результативный руководитель внутри блока; уверена, что наша команда справится с поставленными задачами», — комментирует старший вице-президент, куратор блока HR и руководитель блока «Стратегия и развития» Сбербанка Юлия Чупина.

Наталья Дудина окончила Омский государственный университет, имеет степень кандидата юридических наук. До прихода в Сбербанк работала в судебной системе.

