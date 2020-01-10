Департамент корпоративных отношений Банка России признал дополнительный выпуск акций банка «Восточный» на 5 млрд рублей несостоявшимся. Об этом сообщается в материалах кредитной организации, опубликованных на официальном сайте раскрытия информации.



«Количество подлежавших размещению ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), признанного несостоявшимся, и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 500 000 000 000 (пятьсот миллиардов) штук, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая», — говорится в сообщении.

Выпуск ценных бумаг был признан несостоявшимся 27 декабря 2019 года.



Решение о признании выпуска ценных бумаг банка несостоявшимся принято в связи с «неразмещением эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска» (пункт 11 статьи 26 федерального закона «О рынке ценных бумаг»), поясняется в сообщении.

Ранее компания «Финвижн холдингс» подала иск к «Восточному» с требованием признать недействительными решения совета директоров банка о дополнительном выпуске 500 млрд акций стоимостью 1 копейка за бумагу, отмечает ТАСС. 5 июня 2019 года Арбитражный суд Амурской области по иску компании «Финвижн холдингс» наложил запрет на проведение допэмиссии акций «Восточного» на 5 млрд рублей.