Чистый приток в открытые паевые фонды (ПИФы) превысил 103 млрд рублей, пишет «Коммерсант» . Управляющие компании за декабрь 2019 года привлекли в ПИФы более 30 млрд рублей — вдвое больше, чем за целый 2016 год, и в 1,5 раза больше исторического максимума, установленного месяцем ранее.

Предварительные данные Investfunds свидетельствуют о том, что как декабрь 2019 года, так и весь год стали самыми успешными для управляющих компаний за всю четвертьвековую историю отрасли. Ускорению притоков в розничные ПИФы в конце года способствовала благоприятная конъюнктура: ставки по вкладам обновили исторические минимумы, а также большая часть паевых фондов показала с начала года двузначную доходность. В третьей декаде декабря средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков по объему средств населения снизилась до 6,011% годовых. Это минимальное значение за всю историю наблюдения. В то же время две трети всех открытых ПИФов обеспечили доход свыше 10%, при этом доход 33 лучших фондов составил 30—50%.

По мнению экспертов, на предпочтения инвесторов оказывает влияние сезонный фактор, а также изменения в работе кредитных организаций с клиентами. Снижение ставок привело к падению процентных доходов банков, поэтому они все активнее предлагают своим клиентам комиссионные продукты, тем самым решая вопросы по диверсификации доходов и удержанию клиентов. С учетом несоразмерного объема средств на депозитах по отношению к средствам в фондах даже небольшое сокращение их доли обеспечивает рекордный приток в ПИФы.

Как отмечают участники рынка, с учетом того что основной приток средств обеспечивают вчерашние вкладчики, спросом у них пользуются консервативные продукты — фонды облигаций и денежного рынка. В декабре в данные категории фондов поступило почти 14 млрд рублей. Еще свыше 10 млрд рублей было инвестировано в фонды смешанного типа. В фонды акций частные инвесторы инвестировали около 6 млрд рублей. В 2020 году рекорд будет обновлен, считают участники рынка, так как у российских облигаций и акций остается потенциал роста.