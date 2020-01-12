Гарантированный пенсионный план (ГПП) — новая система накопительной пенсии — заинтересует граждан с месячным доходом от 45 тыс. рублей на человека в семье, рассказал первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов в интервью «Российской газете» .

«Это будет стандартный пенсионный продукт, которым сможет воспользоваться любой гражданин. Безусловно, главный сдерживающий фактор востребованности пенсионных продуктов — невысокий уровень доходов. Поэтому, по нашему мнению, этот продукт в большей степени заинтересует граждан с месячным доходом где-то от 45 тысяч рублей на человека в семье», — сказал Швецов.



По его мнению, вряд ли те, у кого доход меньше, будут участвовать в этой схеме, потому что у них не так много возможностей урезать текущее потребление, а также благодаря государственной пенсии и относительно низкой базе расчета получается неплохой коэффициент замещения.

«Но граждан, у которых есть эти 45 тысяч регулярного дохода, будет гораздо больше, и у них будет больше и возможностей, и, самое главное, потребностей поучаствовать в накоплении. Среди национальных целей, которые президент поставил перед правительством, есть две, объясняющие, почему появился этот продукт. Первая — сокращение в два раза уровня бедности, вторая — повышение уровня пенсий темпами выше инфляции. А это означает, что людей, нуждающихся в дополнительных пенсионных накоплениях, будет все больше и больше», — отметил он.

«ГПП — не для богатых людей, а для среднего класса. Богатые используют семейные офисы, имеют индивидуальных доверительных управляющих. И я не думаю, что богатые люди придут и принесут в пенсионные фонды сотни миллиардов рублей», — также сказал Швецов.

По его словам, в первые годы поступления пойдут преимущественно со счетов пенсионных накоплений. «И рассчитывать на серьезные дополнительные средства, которые граждане будут отчислять из своих зарплат, вряд ли возможно. У нас с Минфином весьма скромные ожидания на первую пятилетку. А дальше будет зависеть от того, какие результаты покажут пенсионные фонды и насколько НПФам удастся довести до работодателей и граждан то, как работает система и в чем ее преимущества и ценность для конкретного гражданина», — подчеркнул он.

В октябре прошлого года Минфин опубликовал для открытого обсуждения законопроект о ГПП. Базовый вариант гарантированного пенсионного плана предполагает, что пенсионная выплата назначается на 15 лет (срок дожития в настоящее время составляет 12 лет), а средства будут наследоваться на этапе накопления и после назначения выплат. Планируется, что новый документ вступит в силу с 1 января 2021 года.