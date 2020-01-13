У следствия есть доказательства, что 8 млрд рублей, найденные в квартире бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, могут иметь коррупционное происхождение, сообщил в интервью «Коммерсанту» заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов.

«Несмотря на то что в отношении бывшего сотрудника МВД России Захарченко уже вынесен обвинительный приговор, следствие продолжает работу по выявлению совершенных им преступлений, в том числе устанавливается происхождение денег в различной валюте на общую сумму 8 миллиардов рублей, найденных в его квартире. Собранные доказательства позволяют сделать вывод, что эти деньги могли быть получены бывшим полковником в результате совершения коррупционных преступлений», — заявил Краснов.

По его словам, в настоящее время устанавливаются обстоятельства ежемесячного получения Захарченко взяток за покровительство в коммерческой деятельности группе компаний.