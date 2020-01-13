Сбербанк впервые представил индексы Деда Мороза и Снегурочки, которые отражают финансовые траты мужчин и женщин накануне Нового года. Индикаторы рассчитаны банком совместно с IT-компанией «Платформа ОФД» в рамках проекта «СберДанные» на основе анализа расходов россиян в конце 2019 года, следует из сообщения кредитной организации.

Значение индекса Деда Мороза за 2019 год составило 41,7 пункта, оно последовательно увеличивалось с 2017 года. Индекс Снегурочки составил 38,9 пункта. «Если взять все потребительские категории и оценить среднедневной объем расходов, то в период с 25 по 31 декабря он был на 39,5% выше, чем в первые три недели месяца. Поэтому для расчета индекса была взята именно последняя неделя года», — поясняют авторы исследования.

По их данным, две трети всех расходов и мужчин, и женщин перед Новым годом пришлось на покупку подарков: косметики, бытовой техники и гаджетов, игрушек, ювелирных изделий, абонементов в спортивные залы.

Среднестатистические «Деды Морозы» потратили на подарки 10,8 тыс. рублей, а «Снегурочки» — 8 438 рублей.

«Это можно назвать рублевым эквивалентом индексов Деда Мороза и Снегурочки. Новогодний чек мужчин в среднем на 28% больше, чем женщин», — заключают в Сбербанке, уточняя, что оба показателя — максимальный результат за последние три года.

В ходе исследования выяснилось, что «Снегурочки» на три-четыре дня раньше «Дедов Морозов» начали подготовку к праздникам. Уже 19—20 декабря женщины начали активнее покупать бытовую технику, косметику и ювелирные изделия.

«В основном мужчины откладывали покупки на последние несколько дней уходящего года. За неделю до Нового года становятся заметны их траты в магазинах детской одежды, также сильный пол предпочел заранее позаботиться о покупке абонементов в спортивные клубы на следующий год. На 31 декабря пришлось 7,5% мужских трат на цветы за весь декабрь 2019 года», — описывают стратегию «Дедов Морозов» в Сбербанке.

«Снегурочки» в последний день года искали подарки в традиционно «мужских» категориях, делая покупки в магазинах спортивных товаров и мужской одежды (максимум дневных трат в 6,4% и 6,5% соответственно).



По оценке аналитиков «СберДанных», совокупные расходы жителей России, связанные с празднованием Нового года, составили в преддверии 2020-го не менее 285 млрд рублей.