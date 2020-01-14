За 2019 год Счетная палата (СП) выявила финансовые нарушения в бюджете на 804 млрд рублей. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«За 2019 год мы выявили таких (финансовых. — Прим. ред.) нарушений примерно на 804 миллиарда рублей. Но около трети из них — нарушения бухгалтерского учета. Их исправляют по ходу проверок. Еще треть — это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями», — сказал он. Отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости, сколько реально воруют из бюджета, Кудрин ответил: «По уголовным делам — это от силы до 2—3 миллиарда рублей в год, как правило, даже меньше».

Глава СП, рассказывая, что ведомству требуется расширить полномочия для более эффективной работы с финансовыми нарушениями и коррупцией, добавил, что ущерб от последней может измеряться триллионами рублей, а уровень ее не снижается.

«Определенные точечные нововведения нам бы помогли более эффективно бороться с коррупцией, например. Сейчас мы только выявляем финансовые нарушения и направляем материалы в правоохранительные органы. Дальше уже они выясняют, можно ли считать эти нарушения коррупционными преступлениями. Нам были бы нужны некоторые полномочия использовать методы, которые позволили бы доказать или опровергнуть коррупцию или хотя бы подготовить более подробные материалы для правоохранительных органов. Эти методы мы сейчас разрабатываем, у нас есть идеи», — объяснил Кудрин.

«Я ориентируюсь на общие исследования: они показывают, что коррупция пока не снижается… Этот ущерб может измеряться триллионами рублей. И вопрос не только в том, что кто-то дал откат или какую-то сумму получил незаконно. Он делал это для какой-то цели: чтобы получить субсидию, контракт или лицензию, или чтобы не получил кто-то другой. То есть коррупция искажает стимулы в экономике, и так мы теряем темпы экономического роста, а с ними и рост доходов населения, инвестиции и так далее», — заключил он.

В настоящее время в СП ищут более эффективные методы выявления и решения системных проблем в бюджете. К середине 2020 года также будет создана новая модель управления СП.

«Сейчас наша основная работа — это анализ реальной ситуации и в бюджетной сфере, и в экономике в целом, ведь прогноз развития закладывается в основу бюджета. И мы будем переходить к выявлению системных проблем, будем увеличивать долю так называемого стратегического аудита. Мы поставим для себя такой KPI — больше влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем. И к середине этого года построим новую модель управления Счетной палатой», — добавил Кудрин.