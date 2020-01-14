Министерство финансов предложило исключить из базы налога на прибыль застройщиков счета эскроу. Это следует из пояснительной записки к поправкам к Налоговому кодексу, опубликованной во вторник на федеральном портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, деньги дольщиков, которые содержатся на счетах эскроу, не учитываются как средства целевого финансирования, поэтому с них застройщику также начисляется налог на прибыль.

«Законопроектом предлагается внесение изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах в целях отнесения указанных средств дольщиков к средствам целевого финансирования по аналогии со средствами, аккумулированными на счетах самого застройщика», — отмечается в тексте пояснительной записки.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.