Пробизнесбанк подал заявление о взыскании более 2 млрд рублей с бывшего гендиректора коллекторского агентства «Лайф» Сергея Калачева, приговоренного ранее к шести с половиной годам лишения свободы по делу о растрате средств кредитного учреждения, говорится в материалах Арбитражного суда Москвы.

Столичный арбитраж 27 октября 2015 года признал банкротом Пробизнесбанк, являвшийся головным банком финансовой группы «Лайф».

В феврале 2016 года суд санкционировал арест нескольких бывших топ-менеджеров Пробизнесбанка, обвиняемых в хищении у вкладчиков около 2,5 млрд рублей (часть 4 статьи 160 УК РФ).

По версии следствия, неустановленные руководители и сотрудники банка, используя служебное положение, привлекли для аферы подчиненных, работников финансовой группы «Лайф», а также руководителей ряда фиктивных фирм. В результате подконтрольным фирмам-однодневкам были выданы заведомо невозвратные кредиты, после чего полученные деньги конвертировались в доллары и переводились за рубеж, отмечали в Следственном комитете РФ. Документальное оформление кредитов формально носило законный характер, однако документы содержали недостоверные сведения, выяснило следствие.