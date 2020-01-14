США намерены сохранить пошлины на китайские товары до новых выборов президента. Об этом со ссылкой на источники сообщило во вторник агентство Bloomberg.
По его данным, все дальнейшие шаги по снижению тарифов будут зависеть от соблюдения Пекином положений первой фазы торговой сделки, подписание которой запланировано на среду, сообщает агентство.
Вашингтон и Пекин достигли 13 декабря соглашения о первой фазе торговой сделки. Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил журналистам, что в рамках договоренностей президент США Дональд Трамп согласился на неопределенный срок отказаться от введения с 15 декабря новых пошлин на импорт китайских товаров. Лайтхайзер отметил, что соглашение подпишут в начале января, скорее всего, торгпреды обеих стран, а не главы государств. По словам чиновника, достигнутые договоренности позволят увеличить объем американского экспорта в Китай на 200 млрд долларов в течение двух лет, а торговый дефицит США сократится.