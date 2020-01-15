Рост мирового спроса на нефть в 2020 году составит 1,22 млн баррелей в сутки, прогнозирует Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Показатель улучшен по сравнению с предыдущей оценкой на 140 тыс. баррелей в сутки, следует из январского отчета ОПЕК.

Как отмечается в документе, пересмотр прогноза в основном связан с улучшением прогноза по мировой экономике в текущем году. При этом рост спроса в 2019 году был пересмотрен в сторону понижения на 50 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим отчетом — до 0,93 млн баррелей в сутки.

Таким образом, согласно прогнозам ОПЕК, общий мировой спрос на нефть увеличился до 100,98 млн баррелей в сутки в 2020 году с 99,77 млн баррелей в сутки в 2019 году.