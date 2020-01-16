Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило банку «Онего» рейтинг кредитоспособности на уровне «ruB-». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, адекватным запасом капитала при приемлемой способности к его генерации, удовлетворительной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — поясняется в релизе агентства .

«Эксперт РА» напоминает, что «Онего» — банк с базовой лицензией, приобретенный текущими собственниками в 2019 году для обслуживания лицензированных партнеров в области электронной коммерции, размещения остатков в ценные бумаги и межбанковские кредиты, а также тендерные кредиты МСБ. Головной офис расположен в Петрозаводске, имеется дополнительный офис в Москве.

Слабая оценка рыночных позиций отражает незначительную долю банка на российском рынке. Большая часть активов приходится на высоколиквидные компоненты с пониженной доходностью, при этом традиционный банковский бизнес незначителен (розничный кредитный портфель формирует только 5% валовых активов на 1 декабря 2019 года, корпоративный кредитный портфель — 0,3%) и не получит развития в среднесрочной перспективе, указывают аналитики. В дальнейшем стратегия банка предполагает специализацию на тендерном кредитовании, объем которого на конец 2020 года предполагается довести до 32% валовых активов.

Банк поддерживает значения нормативов достаточности капитала адекватно текущему риск-профилю (Н1.0 на 1 декабря — 45%, Н1.2 составляет 37%), буфер абсорбции убытков позволяет выдержать потенциальное обесценение примерно 51% активов под риском. Вместе с тем агентство отмечает низкий запас по абсолютному размеру капитала банка над регулятивным минимумом в 300 млн рублей для банков с базовой лицензией (на 1 декабря 2019 года капитал банка составил 373 млн рублей), поэтому при увеличении портфеля ценных бумаг или кредитов с повышенным риском запас капитала может оказаться недостаточным. Высокая рентабельность капитала банка в существенной степени обусловлена восстановлением резервов, а также доходами от переуступки прав требования по кредитам после смены собственников. Для банка на инвестиционном этапе характерен низкий уровень операционной эффективности. Стратегия банка предусматривает достижение RОE в 6,8% по итогам 2020 года как за счет тендерных кредитов и комиссий по электронным платежам, так и за счет доходов от размещения свободной ликвидности.

Удовлетворительная ликвидная позиция обусловлена спецификой деятельности и особенностями ресурсной базы банка, при которой капитал и незавершенные расчеты формируют 78% валовых пассивов на 1 декабря. Банк частично сохранил на РКО базу клиентов, обслуживавшихся в банке до его перехода на новую бизнес-модель. Высоколиквидные активы на текущий момент полностью покрывают привлеченные средства, однако с ростом объема расчетных операций часть остатков будет размещаться в срочные инструменты. В числе прочего агентство отмечает повышенную волатильность привлеченных средств.



«Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, однако в силу ограниченной специализации уровень развития внутренней инфраструктуры оценивается как невысокий. Качество бизнес-процессов не может быть оценено высоко по причине непродолжительной работы новой бизнес-модели, а также из-за смещенных сроков реализации начального этапа бизнес-плана. Наблюдается повышенная концентрация управленческих решений на ключевых бенефициарах и отсутствие независимых членов совета директоров. При этом не весь топ-менеджмент обладает профильной квалификацией и значительным опытом работы в банковской сфере… Кроме того, специфика бизнеса на фоне недостаточно концентрированной структуры собственности повышает чувствительность бизнес-модели к регулятивным рискам», — отмечается в релизе.

