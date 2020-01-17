Состав правления Московской биржи в апреле 2020 года покинет управляющий директор по фондовому рынку Анна Кузнецова. Об этом сообщается в пресс-релизе Мосбиржи.

Организация не планирует вводить нового члена правления, курирующего фондовый рынок. Эти задачи возьмет на себя управляющий директор Игорь Марич.

«Анна — профессионал экстра-класса, она стояла у истоков развития российского фондового рынка, стала одним из ключевых менеджеров компании, играла важнейшую роль в совершенствовании принципов и технологий работы рынка акций и облигаций, переводе рынков на торги с частичным обеспечением и отложенными сроками расчетов, в модернизации индексной линейки Московской биржи», — прокомментировал предправления Мосбиржи Юрий Денисов.