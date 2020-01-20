Рубль начал торговую сессию укреплением к обеим валютам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск доллар дешевел на 8 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 2 копейки. На 10:11 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 61,47 рубля (минус 9 копеек). Курс евро на 10:11 мск равнялся 68,23 рубля (минус 4 копейки).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, в понедельник курс доллара к рублю ожидается на уровнях 61—62,5 рубля, по курсу евро к рублю — 67—69 рублей.

«Рубль в пятницу показал признаки ослабления. Сейчас на рынок начнет действовать фактор налогового периода, хоть налоговые платежи и будут меньше среднего уровня последних месяцев прошлого года. Уход пары доллар/рубль в район 61 более вероятен, чем рост к 62,5», — прогнозировал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.