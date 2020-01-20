Президент России Владимир Путин внес законопроект о поправках к Конституции на рассмотрение Государственной думы.

«Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели Конституционной комиссии Клишас, Крашенинников и Хабриева», — заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как сообщил глава думского комитета по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев, Госдума обсудит президентский законопроект на внеочередном заседании 21 января.

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон планирует собираться не реже двух раз в неделю, рассказал РИА Новости сопредседатель группы Андрей Клишас.

«Вопросов для рассмотрения много. <...> Необходима также разработка и регламентация самих поправок: например, определить порядок и последовательность внесения и рассмотрения кандидатур, регламент урегулирования разногласий и много других вопросов», — уточнил сенатор.

В послании Федеральному собранию на минувшей неделе Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию. Поправки должны затронуть в том числе область социальных гарантий, усилить роль парламента, закрепить статус Госсовета, повысить роль губернаторов.

Важный блок изменений в Конституцию касается политической структуры, в том числе развития системы сдержек и противовесов. Кроме того, рабочая группа предложила проработать вопрос соотношения государственной и муниципальной власти и затронула тему уважения основных принципов международного права. Так, встроенные в российскую правовую систему международные договоры становятся ее частью и «в силу положений статьи 4 и части 1 статьи 15 Конституции должны подчиняться ее действию».