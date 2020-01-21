Рубль дешевеет к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара повысился на 17 копеек, курс евро — на 13 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 61,82 рубля (плюс 27 копеек), курс евро — 68,59 рубля (плюс 26 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, во вторник с утра рубль может немного снизиться на фоне дешевеющей нефти. Прогнозы по курсу доллара в 61—62 рубля и по курсу евро в 68—69 рублей пока сохраняются.

«Рубль может последовать общей тенденции некоторого охлаждения к риску, но уход пары доллар/рубль выше отметки 62 мы вряд ли увидим. Сейчас российская валюта начинает получать поддержку от налогового периода. На мировом валютном рынке пока все спокойно: доллар очень слабо подрастает к корзине валют», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.