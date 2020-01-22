• Коллекторские агентства могут получить право взыскивать долги по ЖКХ с граждан. В Минюсте сообщили, что «в настоящее время законопроект дорабатывается с учетом замечаний соисполнителей, а также предложений, поступивших на заседании рабочей группы». Эксперты считают подобные нововведения целесообразными. По их словам, долги по ЖКХ по своей сути не отличаются от других долгов и неправильно ограничивать профессиональных взыскателей. При этом возрастет объем работы службы судебных приставов, их эффективность будет зависеть от усиления кадрового состава, отмечают эксперты.



• Самозанятые граждане России смогут участвовать в представленной в прошлом году Минфином и ЦБ системе гарантированного пенсионного плана (ГПП). По мнению экспертов, интерес самозанятых может быть весьма значительным, учитывая выпадение их из пенсионной системы и, как результат, минимальные выплаты при выходе на пенсию. При софинансировании со стороны государства, если идея будет реализована, интерес может многократно возрасти, и потенциально количество самозанятых граждан может составить свыше 3 млн человек, поясняют эксперты.



• В России начали тестировать банкоматы с функцией распознавания лиц, для обслуживания в них не нужно иметь при себе карту. По мнению экспертов, большинство россиян пока не готовы довериться технологии биометрической идентификации из-за психологических барьеров. Россияне также опасаются за безопасность слепков. АТМ с возможностью идентификации по лицу — имиджевый шаг, который позволяет кредитной организации себя позиционировать как лидера в технологических инновациях, а не требование рынка. Самыми надежными АТМ будут те, которые используют сразу несколько признаков, например одновременно отпечаток ладони и слепок лица, заключают эксперты.

• Минэкономразвития предложило силовым структурам отменить уголовную ответственность за восемь категорий правонарушений, закрепленных в Уголовном кодексе. Так, например, уголовная ответственность может быть отменена за коммерческий подкуп на сумму, не превышающую 10 тыс. рублей, за ведение бизнеса без лицензии или регистрации, фиктивное банкротство, причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана или злоупотребления доверием, совершаемое в крупном размере (от 250 тыс. до 1 млн рублей). Ведомство предлагает, чтобы подобные правонарушения регулировались только КоАПом. По мнению экспертов, предложения Минэкономразвития на бизнес-климат существенно не повлияют.