Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 1,08% и составил 3 174,62 пункта. Индекс РТС снизился на 1,31% до отметки 1 612,87.

Бумаги Московской биржи подешевели на 0,1%, Сбербанка — на 0,57%, «Газпрома» — на 1,93%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,79%, «АЛРОСы» — поднялись на 0,68%.



«Индекс Мосбиржи отступает к 3 178 пунктам, ближайшая поддержка находится на отметке 3 170, под ней — и уровень 3 165. Вполне возможно, что в случае сохранения смешанной конъюнктуры продажи усилятся, так как продавцам точно есть куда двигаться. Индекс РТС отступает к 1 615 пунктам, и завтра вплоть до 1 600 пунктов валютный индикатор может совершенно свободно отступать», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

