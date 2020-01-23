Рынок доверительного управления в России продолжает расти опережающими темпами. По предварительным данным рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам IV квартала 2019 года рынок доверительного управления (ДУ) и коллективных инвестиций вырос на 4%, составив порядка 7,9 трлн рублей.
Лидером по активам оказалась УК «Сбербанк Управление Активами», под управлением которой сосредоточено более 1 трлн рублей. Всего, по оценкам агентства, на долю топ-15 крупнейших управляющих компаний приходится более 80% активов, или 6 трлн рублей под управлением.
По итогам 2018 года управляющие компании собрали у себя 6,9 трлн рублей. Таким образом, в прошлом году суммарные активы инвесторов под управлением выросли более чем на 14%. Как отмечают в агентстве, росту рынка доверительного управления способствуют значительные притоки средств физических лиц, а также средств в открытые и биржевые ПИФы на фоне снижения процентных ставок по банковским вкладам.
«Увеличение объема активов под управлением крупнейших УК, помимо прироста средств физических лиц, также было связано с перераспределением пенсионных накоплений и резервов НПФ между управляющими компаниями», — отмечается в исследовании агентства.
|Крупнейшие УК по итогам 2019 года
|Управляющая компания
|Объем средств под управлением, млн рублей
|Компании бизнеса «Сбербанк Управление Активами»
|1 032 333
|Компании бизнеса «ВТБ Капитал Управление Инвестициями»
|914 246
|Группа УК «РЕГИОН»
|833 000
|Компании бизнеса управления активами «ОТКРЫТИЕ»
|691 399
|ТКБ «Инвестмент Партнерс»
|552 251
|«Лидер»
|498 634
|«Газпромбанк — Управление активами»
|453 717
|«Альфа-Капитал»
|442 324
|«ТРАНСФИНГРУП»
|330 268
|«Прогрессивные инвестиционные идеи»
|323 458
|«Ай Кью Джи Управление Активами»
|209 437
|«Ингосстрах-Инвестиции»
|102 892
|«РСХБ Управление Активами»
|102 061
|«Система Капитал»
|95 455
|«АГАНА»
|93 774
Источник: «Эксперт РА».