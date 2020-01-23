Инвесткомпания «Финам» и Банки.ру подвели итоги инвестиционного конкурса «Зимние гонки трейдеров». Первое место в нем получила Диляра Джумалиева, заработавшая на акциях Apple 47,61%.

«У меня было всего 10—15 сделок, но все получились прибыльными. Это был интересный опыт. Думаю, что нужно более глубоко изучить вопрос, выбрать стратегию, а затем можно попробовать открыть реальный счет», — рассказала она порталу Банки.ру.



Второе место — у Владимира Качинскаса, который использовал для торговли средства технического анализа. Доходность его виртуального портфеля составила 42,75%. Завершает тройку лидеров трейдер под ником Филипп Коренев, заработавший 38,05% на сделках с акциями «Яндекса» и «Газпрома». Все победители получат сертификаты на акции крупных компаний, а также денежные призы.

Конкурс «Зимние гонки трейдеров» проводился в ноябре — декабре 2019 года порталом Банки.ру в партнерстве с инвестиционной компанией «Финам». Участникам предлагалось открыть виртуальный брокерский счет со стартовым капиталом 400 тыс. рублей. Трейдеры могли попробовать свои силы на фондовом рынке, покупать и продавать бумаги на российских и иностранных площадках. Торговать можно было с 15 ноября по 25 декабря.