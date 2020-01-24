Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов подрос на 0,16% и составил 3 146,2 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,23% до отметки 1 599,82.

Бумаги Московской биржи подешевели на 0,72%, Сбербанка — поднялись на 0,67%, «Газпрома» — снизились на 0,56%, «ЛУКОЙЛа» — выросли на 0,46%, «АЛРОСы» — на 0,52%.

«В пятницу рынок акций РФ отыграл весь внешний фон и нашел в себе силы выйти в плюс. С одной стороны, предыдущие продажи были чрезмерно эмоциональными, с другой — ничего плохого из того, что было ранее неизвестно, конъюнктура больше не приносит. Индекс Мосбиржи вернулся к 3 158 пунктам, индекс РТС стабилен возле 1 610 пунктов. Возвращение «медведей» к активным движениям все еще более чем возможно, но нужен повод», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

