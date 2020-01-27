• Принятие президентских поправок к Конституции не гарантирует индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом рассказали в рабочей группе по изменению Основного закона. По словам сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Талии Хабриевой, само правило индексации пенсий сформулировано без изъятий, возможна только конкретизация порядка в ФЗ. Юристы не исключают, что никаких поправок к действующему федеральному закону не будет.



• Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб». В ФНС заявляют, что случаи привлечения банков к ответственности носят единичный характер. По словам представителя ведомства, данная практика является постоянной, не отличается от применявшейся в предыдущие годы.

• ЦБ пришлет в российские банки «тайных покупателей» — маломобильных граждан, людей со слабым зрением и слухом, а также ментальных инвалидов. Об этом говорится в техническом задании регулятора к потенциальным исполнителям исследования о доступности финансовых сервисов для клиентов с ограниченными возможностями. «Тайные покупатели» выскажут свое мнение об удобстве отделений, сайтов, кол-центров и мобильных приложений финансовых институтов. Так, за тестирование доступности банковских каналов и составление рэнкинга ЦБ заплатит подрядчику 13,7 млн рублей.

• Жители России в среднем хотели бы зарабатывать 92 тыс. рублей каждый месяц. Таковы результаты опроса сервиса «Работа.ру». Мужчины хотели бы зарабатывать 103 тыс. рублей, женщины — 80 тыс. рублей. Мужчины, проживающие в Москве, в среднем называли в качестве желаемого заработка 111 тыс. рублей, женщины — 97 тыс. рублей. Кстати, Банки.ру запускает новый формат «Цифра дня». В сегодняшнем выпуске можно узнать, какую зарплату хотели бы получать россияне.