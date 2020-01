Банк России надеется на улучшение позиций РФ в глобальных индексах финансовых услуг, сообщили РИА Новости в ЦБ.

«В расчете индекса 2019 года для финансового рынка используются данные 2015—2017 годов — таким образом, индекс демонстрирует состояние финансового рынка с лагом в два-три года. С тех пор все значения улучшились либо восстановились до среднемировых значений, поэтому мы ожидаем, что позиция России в рейтинге в следующих годах вырастет», — отмечает ЦБ.

Ранее во вторник Счетная палата по итогам анализа реализации основных направлений развития финрынка РФ за 2016—2018 годы отметила, что развитие этого рынка не соответствует масштабам российской экономики, а самому финансовому сектору присущи значительные риски. Аудиторы отмечают, что в индексе глобальной конкурентоспособности (ИГК) Всемирного экономического форума за 2018—2019 годы Россия занимала общее 43-е место среди 141 государства. В то же время по развитию финансового рынка в последние годы она оставалась на 95-м месте, по устойчивости банков — на 115-м месте, а по устойчивости финансовой системы в целом — лишь на 120-м.

Регулятор в своем комментарии отметил, что не все факторы, определившие значения ключевых показателей эффективности основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации (КПЭ ОНРФР) в 2016—2018 годах, находятся в поле прямого влияния Банка России. Из восьми недостигнутых КПЭ ОНРФР в указанный период четыре являлись компонентами индексов, рассчитываемых международными институтами, и методология их расчета ежегодно пересматривалась, при этом причины и параметры изменений не раскрывались, обращает внимание ЦБ РФ.

Речь идет о следующих четырех индексах: индикаторе финансовых знаний (OECD Financial literacy index), индексе ценовой доступности финансовых услуг для бизнеса (GCI Affordability of financial services index), индексе ценовой доступности финансовых услуг для взрослого населения (GCI Affordability of financial services) и индексе защиты миноритарных инвесторов (World bank Doing business ranking Protecting minority investors).

«Период 2016—2019 годов был непростым для всех развивающихся рынков. На фоне снижающегося мирового роста экономики, торговых войн, неопределенности с Brexit Россия сумела сохранить стабильное положение в рейтинге, в то время как другие EMs — Индия, Турция, Мексика, ЮАР, Казахстан — ухудшили свои позиции. Бесспорно, финансовый рынок России в GCI оценивается низко — он сильнее всего пострадал от геополитической напряженности последних лет. Методология GCI из года в год меняется, корректируются компоненты оценки», — указывает регулятор.