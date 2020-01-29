Доходы столичного бюджета за год составили 2 трлн 630,9 млрд рублей. Такие данные представил накануне Департамент финансов Москвы.

Налоговые доходы поступили в городской бюджет в объеме 2 трлн 281,6 млрд рублей. Прирост налоговых доходов к уровню 2018 года составил 11,6%, или 237,3 млрд рублей.

В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес занимают налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций (45,5% и 38% соответственно). Так, поступления в виде НДФЛ в 2019 году составили 1 трлн 38,8 млрд рублей (плюс 100,4 млрд, или 10,7%, за год), в виде налога на прибыль организаций — 867,2 млрд (плюс 103,2 млрд рублей, или 13,5%).

Неналоговые доходы московского бюджета равнялись 276,6 млрд рублей.

Кассовое исполнение расходов по состоянию на 1 января 2020 года составило 2,685 трлн рублей. На финансирование государственных программ направлено 2 трлн 522,4 млрд рублей.

На государственную программу «Развитие транспортной системы» пришлось 643,3 млрд рублей расходов столичного бюджета в 2019 году, на программу «Социальная поддержка жителей города Москвы» — 488,4 млрд, на «Столичное образование» — 333,5 млрд. Объем расходов по госпрограмме «Столичное здравоохранение» составил 320,7 млрд рублей, а в общей сложности, с учетом средств бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования, расходы на охрану здоровья москвичей за 2019 год составили 519 млрд.

Источником финансирования дефицита бюджета Москвы, составившего в 2019 году 54,1 млрд рублей, являлись собственные средства, оставшиеся по итогам исполнения бюджета в предыдущие годы; привлечения заимствований для покрытия дефицита не потребовалось, следует из релиза Департамента финансов.



Размер государственного долга Москвы остался на прежнем уровне — 30 млрд рублей. Уровень долговой нагрузки на столичный бюджет на 1 января 2020 года составил 1,2% от объема запланированных собственных доходов бюджета.