Победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам Нижневолжского Коммерческого Банка (НВКбанк, Саратов), чья лицензия была отозвана 24 января этого года, стал Сбербанк. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Согласно реестру обязательств НВКбанка, за компенсациями на сумму 8,5 млрд рублей могут обратиться порядка 16 тыс. вкладчиков, в том числе 570 малых предприятий (они могут претендовать в общей сложности на 140,3 млн рублей).

В АСВ отмечают, что около 93% вкладчиков смогут полностью удовлетворить свои требования к банку в результате выплаты им страхового возмещения.

Расчеты с вкладчиками начнутся 3 февраля. Только в Саратовской области для выплаты возмещения в 26 населенных пунктах будет задействовано около 80 отделений Сбербанка (см. весь список отделений банка-агента, доступных для получения выплат). Банк-агент будет осуществлять выплату возмещения вкладчикам НВКбанка в течение не менее чем одного года; о дальнейших выплатах агентство сообщит дополнительно.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 31 января на сайте АСВ и 4 февраля в саратовской областной газете «Регион 64».



Вкладчикам (физлицам, включая индивидуальных предпринимателей, и юрлицам, которые относятся к категории малых предприятий) полагается страховое возмещение в размере 100% суммы всех вкладов (счетов) в банке, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По счетам в валюте страховка рассчитывается в рублях по курсу ЦБ на дату наступления страхового случая.

Вкладчики-физлица (включая индивидуальных предпринимателей) могут с 3 февраля воспользоваться сервисами АСВ на портале госуслуг для получения информации о размере причитающегося и выплаченного возмещения.

