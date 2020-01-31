Российские фондовые индексы растут в начале торгов пятницы, показывают данные Московской биржи.

На 10:04 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,63% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 3 128,07 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени был в плюсе на 0,86% — на отметке 1 557,86.

Под вечер можно ждать сокращения позиций в акциях, полагает между тем аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Он напоминает, что накануне на негативном внешнем фоне российский рынок акций показал негативную динамику. «Однако широкой распродажи не было, в основном снижение наблюдалось в первый и последние два часа торгов. Это говорит о том, что сильно негативных настроений на рынке нет, — рассуждает эксперт в комментарии, распространенном перед началом пятничных торгов. — Это же подтверждает и отсутствие падения «второго эшелона», который последнее время держится намного лучше рынка, а по отдельным бумагам продолжают отыгрываться идеи роста».

«После нашего закрытия внешний фон начал резко улучшаться, и Штаты сумели по итогам дня даже выйти в плюс. Сегодня с утра американские фьючерсы уверенно торгуются в «зеленой зоне», — описывал обстановку Антонов, прогнозируя открытие фондовых торгов в РФ ростом индексов в пределах 0,4—0,5%.



«Однако рассчитывать на возобновления восходящей фазы пока рано: страхи велики, и, скорее всего, в ближайшие дни нас ждут волатильные сессии. В таких условиях очень вероятно, что ближе к закрытию торгов инвесторы начнут сокращать позиции по акциям накануне выходных, если, конечно, рынки не накроет волна позитива», — прогнозирует аналитик.