Андрей Попов назначен на должность директора операционного департамента Банка России, сообщает пресс-служба регулятора.

«Приказом председателя Банка России с 3 февраля 2020 года директором операционного департамента Центрального банка Российской Федерации назначен Попов Андрей Анатольевич», — указано в сообщении.



Ранее Попов занимал должность и. о. директора операционного департамента. Напомним, он был назначен вместо Марины Алехиной, покинувшей пост директора департамента 14 июня 2019 года.

Согласно информации на сайте регулятора, операционный департамент находится в ведении зампреда Банка России Андрея Кружалова.

