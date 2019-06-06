Директор операционного департамента Банка России Марина Алехина в середине месяца покинет свой пост. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Банка России.

Как следует из сообщения регулятора, Алехина покинет свой пост 14 июня. Ее уход связан «с решением продолжить карьеру вне Банка России».

Исполняющим обязанности директора операционного департамента ЦБ назначен первый заместитель директора Андрей Попов.

Согласно информации на сайте регулятора, операционный департамент находится в ведении зампреда Банка России Андрея Кружалова.



По данным СМИ, Марина Алехина — супруга первого зампреда ЦБ РФ Сергея Швецова. Журнал Forbes, в частности, упоминал ее имя в апрельском материале в связи с публикацией Банком России сведений о доходах своих служащих за 2018 год. В статье указывалось, что Швецов, годом ранее ставший лидером по доходам в ЦБ, по итогам 2018-го оказался на третьем месте (его доход сократился с 88,6 млн до 79,7 млн рублей), а «доход супруги Швецова Марины Алехиной, которая также работает в ЦБ, за год составил 14,5 млн рублей».