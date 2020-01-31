Басманный суд Москвы перенес рассмотрение ходатайства следствия о заочном аресте бизнесмена Бориса Минца по делу о растрате на 3 февраля, сообщила судья.

Как пояснил адвокат Минца Алексей Куприянов, у защиты было недостаточно времени для ознакомления с делом и подготовки.

Ранее Басманный суд заочно арестовал двоих сыновей Бориса Минца Дмитрия и Александра на два месяца. В пресс-службе СК добавили, что после рассмотрения вопроса о заочном аресте Бориса Минца 3 февраля все они будут объявлены в международный розыск.

Как уточнили в пресс-службе СК, по версии следствия, в июле-августе 2017 года Борис Минц, его сыновья Дмитрий и Александр, а также председатель правления банка «ФК Открытие» Евгений Данкевич «заключили заведомо невыгодную для банка сделку, приобретя по завышенной стоимости биржевые облигации подконтрольного Минцам ООО «О1 Груп Финанс». «Таким образом они совершили хищение активов банка на сумму 35 млрд рублей», — подчеркнули в СК.