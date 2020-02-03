Генеральная прокуратура Абхазии проводит проверку по обращению Сбербанка Абхазии о хищении со счетов почти 730 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Проведенной внутренней проверкой Сбербанка Абхазии (ОАО) установлено, что за 2017 год в результате мошеннических действий общая сумма средств, выведенная различными способами — наличными через кассу банка, а также через безналичные переводы как внутри РА, так и за ее пределами, составила в рублевом эквиваленте на сумму 729 миллионов 479 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Информация о преступлении поступила в обращении председателя Сбербанка Абхазии 17 января 2020 года по факту хищения денежных средств, отраженных на корреспондентских счетах банка, открытых за пределами Абхазии.