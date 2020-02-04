Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 февраля 2020 года составил 7,841 трлн рублей, что эквивалентно 124,382 млрд долларов США. Об этом говорится в сообщении Минфина.

По состоянию на 1 января 2020 года объем ФНБ был равен 7,773 трлн рублей (125,563 млрд долларов). Таким образом, объем ФНБ за месяц вырос на 68 млрд рублей.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 45,368 млрд долларов, 39,058 млрд евро и 7,653 млрд фунтов стерлингов.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах США, за период с 15 по 31 января 2020 года составила 235,8 млн долларов, что эквивалентно 14,9 млрд рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 31 января 2020 года составила 67,5 млн рублей, говорится в материалах ведомства.

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2020 году составил 2,3 млрд рублей, что эквивалентно 37,75 млн долларов США.