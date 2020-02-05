Первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании в правительстве согласился вывести государственно-частные проекты из-под действия законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК); нормы, ограничивающие инвесторов в инфраструктуру, не будут включены ни в основной законопроект о защите инвестиций, ни в сопровождающие его поправки в другие законы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Подготовленный Минфином законопроект обещает инвесторам неизменные условия ведения бизнеса, но, улучшая среду для вложений в промышленность, документ резко ограничил свободу инвестиций в дорогие и долгосрочные инфраструктурные проекты; законопроект за полгода стал главной угрозой для рынка государственно-частного партнерства (ГЧП). Участники рынка жаловались на несоответствие законопроекта практике финансирования и реализации концессионных соглашений и о ГЧП, на ухудшение институциональной среды, возникновение нефинансовых рисков и рисков «инвестиционной паузы» из-за отсутствия необходимой нормативной базы, сказано в протоколе совещания, которое в декабре прошло в Минэкономразвития.

По словам исполнительного вице-президента Газпромбанка Алексея Чичканова, пока нет официального протокола совещания у Белоусова, радоваться преждевременно, но новость позитивная; хотелось бы, чтобы в подготовке законодательства, меняющего условия работы рынка, участвовали эксперты рынка, отметил он. По мнению юристов, законопроект накладывал бюджетные ограничения на проекты, связанные с концессиями и ГЧП, пришлось бы перенастраивать работу всего рынка.