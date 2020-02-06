Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:03 мск курс доллара потерял 8 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 13 копеек. На 10:13 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,76 рубля (минус 11 копеек). Курс евро на 10:13 мск равнялся 69,02 рубля (минус 16 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова, сессия четверга для доллара может состояться в пределах 62,7—63,15 рубля, для евро — 69—69,65 рубля. По ее словам, прогнозы разнообразны, и пока рубль явно выбирает тот, который ему комфортнее, — с понижением стоимости кредитования.

«Даже в случае позитивного внешнего фона сегодня ждем ослабления темпов укрепления рубля. Российская валюта сейчас краткосрочно перекуплена, и желание зафиксировать прибыль нарастает. Поэтому в закрепление пары доллар/рубль ниже отметки 62 сегодня верится с трудом», — прокомментировал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.