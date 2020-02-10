Банк России установил официальные курсы валют на 11 февраля.

Курс доллара повысился на 29,88 копейки, составив 63,7708 рубля (63,472 рубля на 10 февраля). Курс евро вырос на 19,38 копейки до 69,8226 рубля (с 69,6288 рубля на 10 февраля).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 13:13 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,9 рубля (минус почти 23 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:12 мск стоил 69,99 рубля (минус 16 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 63,65 до 64 рублей за доллар и от 69,69 до 70,08 рубля за евро.