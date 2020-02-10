Поправка, направленная на реализацию инициатив президента РФ Владимира Путина по расширению программы материнского капитала, поступила в понедельник в профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сообщила ТАСС председатель комитета Тамара Плетнева.

«Поправки поступили, идет работа», — сказала Плетнева, отметив, что комитет обсудит их на заседании 19 февраля.



Поправка предложена к уже принятому в первом чтении законопроекту о возможности направления средств материнского капитала на строительство дома на садовом участке. Как пояснил ранее журналистам первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, договоренность о том, что для ускорения процесса поправку внесут к уже рассматриваемому законопроекту, была достигнута на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком и руководителем думской фракции единороссов Сергеем Неверовым.

Как пояснили в пресс-службе «Единой России», поправки в первую очередь продлевают действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией. Маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, — они получат 466 тыс. 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен составить 616 тыс. 617 рублей.

Госпрограмма поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2016 года материнский капитал ежегодно индексировался на уровень инфляции. Однако затем индексация была приостановлена и возобновлена только с 2020 года.