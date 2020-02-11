Банк «Веста» снизил ставки по вкладам в рублях. Изменение составило 0,3 п. п.

Вклад «Веста-Online» (от 100 тыс. рублей на один год) открывается под 6% годовых.

«Веста-Капитал» (от 1 млн рублей на один год) размещается в рублях под 4,75—5,5%, а «Веста-Копилка» (от 10 тыс. рублей на срок от трех месяцев до года) — под 4,25—5,4% годовых.

Проценты по вышеперечисленным вкладам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

«Веста-Максимум» (от 10 тыс. рублей на срок от трех месяцев до года) в рублях составляет 4,75—5,9% годовых. Выплата процентов — в конце срока.

Вклады «Веста-Капитал», «Веста-Копилка» можно пополнять.