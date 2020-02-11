Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,84% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 3 088,15 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,87% — до отметки 1 516,98.

«Рост азиатских рынков задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги могут начаться ростом. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3 030—3 095 пунктов, по индексу РТС — 1 490—1 520 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.

