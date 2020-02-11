Долг нефинансового сектора и домашних хозяйств РФ по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам на 1 января 2020 года составил 61 трлн рублей, увеличившись за год на 4,9 трлн, или 8,6%. Такие данные статистики Банка России приводятся на сайте регулятора.

Показатель повысился главным образом за счет роста банковского кредитования в рублях при сокращении задолженности секторов в иностранной валюте, поясняют в ЦБ.

Долг нефинансового сектора увеличился за 2019 год на 1,8 трлн рублей, или 4,5%. Валютизация долга нефинансовых организаций в течение 2019 года устойчиво снижалась, составив на 1 января 2020 года 14,8%. Годовой темп прироста задолженности нефинансовых организаций по рублевым банковским кредитам замедлился до 8,1% в конце года, в то время как аналогичный показатель по облигационному долгу вырос до 11,8%. Тем не менее структура рублевого долга нефинансовых организаций, как и ранее, была сформирована главным образом за счет банковского кредитования: доля задолженности по банковским кредитам в структуре долга на начало января 2020 года составила 81,4%.



Долг домашних хозяйств вырос за год на 3 трлн рублей, до 19,1 трлн на 1 января 2020-го, и был представлен практически полностью рублевыми обязательствами. Уровень валютизации кредитов домашних хозяйств составил на 1 января 2020 года 0,7%, что стало минимальным показателем за весь период его расчета. Годовой темп прироста задолженности домашних хозяйств по рублевым банковским кредитам на 1 января 2020 года составил 19,3%, замедлившись по сравнению с предыдущим годом на 3 процентных пункта.