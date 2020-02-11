Банк России установил официальные курсы валют на 12 февраля.

Курс доллара повысился на 17,82 копейки, составив 63,949 рубля (63,7708 рубля на 11 февраля). Курс евро снизился на 5,42 копейки до 69,7684 рубля (с 69,8226 рубля на 11 февраля).

На Московской бирже на 12:37 мск курс доллара расчетами «завтра» снизился на 31 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — на 32 копейки, валюты стоят 63,82 и 69,66 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 63,77—64,13 рубля за доллар и 69,6—69,96 рубля за евро.