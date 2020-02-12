Счетная палата РФ предложила передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) данные о физических лицах, которые получили материнский капитал и субсидии на жилье, говорится в отчете ведомства о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ администрирования налоговыми органами налога на доходы физических лиц в 2016—2018 годах».

Так, Счетная палата предлагает направить информационное письмо в правительство РФ с предложениями о расширении перечня сведений для предоставления в ФНС. В частности, предлагается включить в него сведения о физических лицах, получивших средства материнского капитала, а также денежные субсидии на приобретение жилья за счет средств бюджетов различного уровня и размере этих выплат.

В соответствии с законодательством эти средства нельзя включать в размер имущественного налогового вычета. Тем не менее в ряде случаев налогоплательщики пренебрегают запретом. Предложение Счетной палаты поможет избежать подобных ситуаций.

«Введение указанных норм не позволит налогоплательщикам включать в размер имущественного налогового вычета суммы материнского капитала и денежных субсидий, полученных на приобретение жилья за счет средств бюджетов различного уровня, приводящее к занижению налоговой базы, а также предотвратит необоснованный возврат НДФЛ из бюджета», — говорится в отчете.

Минтруд планирует отменить требование документов о прописке для получения маткапитала Документы о регистрации гражданина будут нужны, когда он захочет воспользоваться средствами материнского капитала.

Также предлагается улучшить информационное взаимодействие между МВД России и налоговой службой. Данные по трудовым договорам с иностранными гражданами ФНС получает на разнообразных носителях: на бумаге, USB-флеш-накопителях и CD-дисках. Счетная палата предлагает закрепить предоставление сведений о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами — в электронном виде.