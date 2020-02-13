Объем международных резервов РФ за неделю изменился незначительно и по состоянию на конец дня 7 февраля составил 562,2 млрд долларов. Об этом сообщается в четверг на сайте Центробанка.

Согласно статистике регулятора, по состоянию на 31 января 2020 года объем резервов равнялся 562,3 млрд долларов. Таким образом, за последнюю отчетную неделю он уменьшился на 0,1 млрд (после роста на 2,5 млрд долларов неделей ранее).

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Согласно опубликованным в середине января данным ЦБ, международные резервы РФ увеличились за 2019 год на 85,9 млрд (против 35,8 млрд долларов в 2018 году). Также уже сообщалось о росте резервов в январе этого года более чем на 7,9 млрд.

В июне прошлого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжит увеличивать международные резервы в рамках бюджетного правила даже по достижении отметки в 500 млрд долларов — уровня, который ранее указывался как желательный объем резервов.



Выступая в Госдуме в ноябре, председатель Центробанка заметила, что Россия с начала 2018 года достаточно сильно изменила структуру резервов, снизив долю доллара, и это дает «большую защиту, больше уверенности в любых экономических и геополитических обстоятельствах».