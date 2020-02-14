Введение досудебного порядка урегулирования споров финансовым уполномоченным способствовало существенному сокращению количества судебных споров по договорам ОСАГО и каско. Так, в 2019 году число судебных споров по ОСАГО и каско снизилось на 40%, сообщил на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов председатель Верховного Суда (ВС) РФ Вячеслав Лебедев.

Благодаря деятельности финансового уполномоченного количество дел о взыскании выплат по договорам ОСАГО и каско, рассмотренных судами общей юрисдикции в 2019 году, сократилось до 164 тыс. против 273 тыс. дел в 2018-м, следует из доклада Лебедева. Снижается и количество страховых споров в арбитражных судах: на 26,5% — до 50 тыс. против 68 тыс. дел в 2018 году, отмечается в докладе.

Вклад института финансового уполномоченного в сокращение числа судебных споров в сфере автострахования мог быть еще более заметным, уверен главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин, поскольку досудебный порядок действовал на протяжении не всего 2019 года, а стал применяться только с 1 июня.

«Сохраняются предпосылки для дальнейшего сокращения количества судебных споров в сфере страхования по мере нашего развития. Я напомню, что снижение числа судебных споров являлось одной из целей создания института финансового уполномоченного», — говорит Воронин.

