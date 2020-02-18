Рабочая группа по изменениям в Конституции предлагает установить в основном законе страны запрет председателю правительства, его заместителям и федеральным министрам иметь счета в зарубежных банках. Об этом сообщил во вторник сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Председателю правительства, заместителям председателя правительства, федеральным министрам и иным руководителям федеральных органов исполнительной власти запрещается иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ», — озвучил Крашенинников предлагаемую поправку на заседании рабочей группы во вторник.